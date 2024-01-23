Elektrik arıza ekibinin zorlu kış mesaisi! 7/24 canla başla çalışıyorlar

Ne karlı yollar ne de soğuk hava engel onlara. Doğu'daki elektrik işçilerinden söz ediyoruz. Bakım ve arızaları gidermek için canla başla çalışıyorlar. İşte elektrik işçilerin zorlu kış mesaisi...

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