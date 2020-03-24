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Eldiven koronavirse (Covid-19) karşı korur mu? Maskenin koronavirse karşı koruma özelliği var mı? | Video
Koronavirüse (Covid-19) karşı maske ve eldiven kullanarak önlem alınıyor. Peki, eldivenlerin koruyucu özelliği var mı? Maske koronavirüse karşı korur mu? Koronavirüsten korunma yolları neler? Bu soruların yanıtını A Haber muhabiri Erdal Kuruçay’ın konuğu Uzm. Dr. Alparslan Saçıkara alçıladı.
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