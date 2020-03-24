Eldiven koronavirse (Covid-19) karşı korur mu? Maskenin koronavirse karşı koruma özelliği var mı? | Video

Koronavirüse (Covid-19) karşı maske ve eldiven kullanarak önlem alınıyor. Peki, eldivenlerin koruyucu özelliği var mı? Maske koronavirüse karşı korur mu? Koronavirüsten korunma yolları neler? Bu soruların yanıtını A Haber muhabiri Erdal Kuruçay’ın konuğu Uzm. Dr. Alparslan Saçıkara alçıladı.