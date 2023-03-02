02 Mart 2023, Perşembe
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Elçin Afacan nasıl zayıfladı? Elçin Afacan'ın diyeti nedir?
Çöp Adam dizisinde canlandırdığı Meryem karakteriyle izleyici karşısına çıkan Elçin Afacan verdiği kilolarla şoke etti. "Bir Aile Hikâyesi" dizisiyle yıldızı parlayan Elçin Afacan son yılların en popüler isimlerinden oldu. Afacan'ın kısa sürede yaşadığı değişim ise şaşkına çevirdi. Bir yıla yakın sürede tam 28 kilo veren oyuncu "Kilolu halimle de mutsuz değildim, o halimi de bu halimi de çok seviyorum" dedi. İşte Elçin Afacan'ın zayıflama sırrı..