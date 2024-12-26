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Elazığlı besicinin inekleri ile olan dostluğu gülümsetti

Elazığlı besicinin inekleri ile olan dostluğu gülümsetti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.12.2024 16:47
Elazığ’ın Palu ilçesi Gökdere köyünde yaşayan Siraç Polat isimli besici, inekleri ile kurduğu samimi diyalog ve sevgi dikkat çekiyor. Özellikle Ceylan ve Suzan ismi verdiği iki ineği ile büyük bir dostluk kuran Polat’ın inekleri nerde olurlarsa olsunlar gel deyince geliyor, yerine geç deyince hemen yerlerine geçiyor. Bu gülümseten durumları da videoya alarak paylaşan Polat, sosyal medyadan da ilgi ile takip ediliyor.
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Elazığlı besicinin inekleri ile olan dostluğu gülümsetti
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