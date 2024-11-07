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Elazığ'ın tarihi Harput bölgesinden dünyaya şifa

Elazığ'ın tarihi Harput bölgesinden dünyaya şifa

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.11.2024 12:12
Elazığ'ın Yedigöze köyünde yaşayan Tuba Bahçeci, bahçesinde yetiştirdiği sebze ve bitkilerden doğal sabunlar üreterek aile bütçesine katkı sağlıyor. Son olarak tarihi Harput bölgesinde topladığı menengiç bitkisinden “tarihi Harput doğal sabunu” markasıyla sabun üreten Bahçeci, bu ürünleri yurt içi ve yurt dışına gönderiyor. Özellikle saç dökülmesi ve egzama gibi cilt sorunlarına iyi geldiği bilinen menengiç sabunu, en çok talep gören ürünlerinden biri haline geldi.
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