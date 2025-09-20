20 Eylül 2025, Cumartesi

Elazığ'da yalıtım malzemelerinin olduğu depoda yangın
Elazığ’da yalıtım malzemelerinin olduğu depoda yangın

Elazığ’da yalıtım malzemelerinin olduğu depoda yangın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 20.09.2025 14:44
Elazığ’da yalıtım malzemelerinin olduğu depoda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
