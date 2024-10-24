Elazığ’da vatandaşları gasp eden 4 şüpheli yakalandı

Elazığ’da vatandaşları gasp eden 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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