Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı

Kaza, Kovancılar-Tunceli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre traktör otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ters dönerken kazada 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, Kovancılar Belediyesi arama kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi. Arama kurtarma ekibi tarafından otomobilde sıkışan yaralılar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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