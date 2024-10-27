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Elazığ’da trafik kazası

Elazığ’da trafik kazası

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.10.2024 12:58
Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.
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