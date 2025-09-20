Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla hasteneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN