Elazığ'da tıraş makinesi yere düştü, 1 yıllık kavga başladı! Bir ailenin huzuru yok oldu

Elazığ’da yaklaşık bir yıl önce tıraş makinesinin yere düşmesi nedeni ile başlayan olaylar silsilesi sürüyor. Bir yıl önce amca yeğen arasında çıkan kavgada kırılan tıraş makinesinin ücretinin tahsili nedeniyle süren kavgada kayınbiraderi, eniştesi ile kardeşine pala ile saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.