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Elazığ’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

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Giriş: 10.04.2024 01:21
Elazığ’da sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Elazığ'da gece sağanak kısa süreli etkili oldu. Sağanakla birlikte birlikte peş peşe şimşekler çakmaya başladı. Tüm Elazığ'ı etkisi altına alan sağanak yağış sırasında çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi.

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