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Elazığ’da şaşkına çeviren görüntüler! Yılanın kurtulma çabası sonuç vermedi kediye yem oldu

İHA
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Giriş: 23.06.2022 11:42
Elazığ’da otların arasında gezinen yılanı fark eden kedi, yılanı yakalamak için harekete geçti. Kedinin saldırılarına dayanamayan yılan, bir sürede sonra yem oldu. O anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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