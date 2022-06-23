23 Haziran 2022, Perşembe
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Elazığ’da şaşkına çeviren görüntüler! Yılanın kurtulma çabası sonuç vermedi kediye yem oldu
Elazığ’da otların arasında gezinen yılanı fark eden kedi, yılanı yakalamak için harekete geçti. Kedinin saldırılarına dayanamayan yılan, bir sürede sonra yem oldu. O anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.