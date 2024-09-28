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Elazığ’da park halindeki araç alev aldı

Elazığ’da park halindeki araç alev aldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.09.2024 15:19
Elazığ’da araç marka araç, park halindeyken alev topuna döndü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi.
Elazığ’da park halindeki araç alev aldı
Elazığ’da park halindeki araç alev aldı
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