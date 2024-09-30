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Elazığ’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Elazığ’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.09.2024 12:16
Elazığ’da motosiklet ile otomobilin çarpışmasını sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
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Elazığ’da otomobil ile motosiklet çarpıştı
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