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Elazığ’da otomobil aydınlatma direğine çarptı

Elazığ’da otomobil aydınlatma direğine çarptı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 09:22
Elazığ’da otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
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