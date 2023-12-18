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Elazığ’da ortaya çıktı! Nesli tükenmekte olan çengel boynuzlu dağ keçisi böyle görüntülendi 🐐

İHA
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Giriş: 18.12.2023 12:17
Nesli tükenmekte olan ve koruma altındaki hayvanlar Türkiye'nin farklı noktalarında görülmeye devam ediyor. Son olarak Elazığ'da bir sürücü cep telefonu ile çengel boynuzlu dağ keçisini görüntüledi.
O ilimizde ortaya çıktı! Çengel boynuzlu... O İLİMİZDE ORTAYA ÇIKTI! ÇENGEL BOYNUZLU...

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