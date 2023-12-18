Elazığ’da ortaya çıktı! Nesli tükenmekte olan çengel boynuzlu dağ keçisi böyle görüntülendi 🐐

Nesli tükenmekte olan ve koruma altındaki hayvanlar Türkiye'nin farklı noktalarında görülmeye devam ediyor. Son olarak Elazığ'da bir sürücü cep telefonu ile çengel boynuzlu dağ keçisini görüntüledi.

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