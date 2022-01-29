29 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Elazığ'da önlem almadan çatıdaki karları temizledi, o anlar yürekleri ağza getirdi

Elazığ'da önlem almadan çatıdaki karları temizledi, o anlar yürekleri ağza getirdi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.01.2022 09:03
Elazığ’da hiçbir önlem almadan çatıda biriken karları temizleyen bir vatandaş yürekleri ağza getirdi. Elazığ'da günlerdir süren kar yağışının durmasıyla birlikte bazı vatandaşlar çatılarda biriken karı temizlemeye başladı. Bir vatandaşın hiçbir önlem almadan çatıdaki karı temizlemeye çalıştığı görüldü. Tehlikeye aldırman çatıda biriken karları temizleyen vatandaş yürekleri ağza getirdi. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti | Olayla ilgisi olduğu belirlenen 6 kişi için yakalama kararı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti | Olayla ilgisi olduğu belirlenen 6 kişi için yakalama kararı
Taksim’de hareketli anlar... Polis yankesiciyi üstüne atlayarak böyle yakaladı
Taksim’de hareketli anlar... Polis yankesiciyi üstüne atlayarak böyle yakaladı
’Change oto’ operasyonunda 10 milyon TL’lik 38 araca el kondu
'Change oto' operasyonunda 10 milyon TL'lik 38 araca el kondu
Kılıçdaroğlu’ndan ilginç öneri
Kılıçdaroğlu’ndan ilginç öneri
Annelik duygusu cesareti oldu!
Annelik duygusu cesareti oldu!
Önlem almadan çatıdaki karları temizledi, o anlar yürekleri ağza getirdi
Önlem almadan çatıdaki karları temizledi, o anlar yürekleri ağza getirdi
Fatma Girik son yolculuğuna uğurlandı
Fatma Girik son yolculuğuna uğurlandı
Örnek aile hekimi! Traktörle...
Örnek aile hekimi! Traktörle...
Çevirme yapan polis ölümden döndü
Çevirme yapan polis ölümden döndü
Camiye sığınan haham yaşadıklarını anlattı
Camiye sığınan haham yaşadıklarını anlattı
Niğde’de şaşırtan görüntü
Niğde'de şaşırtan görüntü
Genç kadını kaçırıp dövdüler, o anları kayda aldılar
Genç kadını kaçırıp dövdüler, o anları kayda aldılar
Daha Fazla Video Göster