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Elazığ’da nesli tükenme tehlikesi altında dağ keçileri görüntülendi

İHA
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Giriş: 15.04.2024 11:43
Elazığ’ın Yedigözü köyünde nesli tükenme tehlikesi altında olması nedeniyle koruma altında olan dağ keçileri görüldü.
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