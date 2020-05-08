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Elazığ'da karganın çıkardığı ses şaşırttı! Duyunca telefona sarıldı |Video

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08.05.2020
Elazığ'da bir binanın çatısına konan karganın çıkardığı ses dikkat çekti. Ataşehir Mahallesi’nde bir binanın çatısına konan karganın ötüşü şaşırttı. Çıkardığı sesle yoldan geçen vatandaşların dikkatini çeken karganın o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Elazığ'da bir binanın çatısına konan karganın çıkardığı ses dikkat çekti.

Ataşehir Mahallesi'nde bir binanın çatısına konan karganın ötüşü şaşırttı. Çıkardığı sesle yoldan geçen vatandaşların dikkatini çeken karganın o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Karganın çıkardığı ses şaşırttı!
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