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Elazığ’da kamyon alev alev yandı!

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Giriş: 13.02.2024 22:02
Elazığ-Malatya karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki bir kamyon bilinmeyen bir sebepten dolayı ön taraftan alev alarak yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan kamyon itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
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