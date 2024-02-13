Elazığ’da kamyon alev alev yandı!

Elazığ-Malatya karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki bir kamyon bilinmeyen bir sebepten dolayı ön taraftan alev alarak yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan kamyon itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN