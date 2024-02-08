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Elazığ’da ilginç bulut görüntüsü! Görenler bir kez daha baktı

İHA
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Giriş: 08.02.2024 11:04
Elazığ’da yüksek bulut tipi olan Sirrokümülüs görüntülendi. Bulutlar, buz kristallerinden oluşan taneli yapısı nedeniyle etkileyici görüntüler oluşturdu.
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