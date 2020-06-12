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Elazığ'da horozlardan futbol şov |Video

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Giriş: 12.06.2020 19:05
Güncelleme:12.06.2020 19:17
Son dakika haberi... Elazığ’da bir bahçede horozların topla oynaması gülümseten görüntüler oluşturdu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Merkeze bağlı Nurallı köyünde yaşayan İbrahim Oğuz, evinin bahçesinde 3 horoz beslemeye başladı. Bahçede top oynayan çocukları gören horozların topa olan ilgisini fark eden Oğuz, bir tane top olarak aralarına bıraktı.

Topu gören horozların oynamaya çalışması ise gülümseten görüntüler oluşturdu. Oğuz, horozların o anlarını cep telefonu ile kaydetti.

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