Elazığ’da hemşire Şevval’in şüpheli ölümü! Vücudunda yüksek dozda kas gevşetici çıktı

Elazığ'da, evinde ölü bulunan hemşire 25 yaşındaki Şevval Gazel Bulut'un, yaklaşık 3 hafta önce işinden istifa ettiği, olaydan 1 gün önce de arkadaşına damar yolu açtırarak eve gittiği, yapılan otopsisinde ise vücudunda yüksek dozda kas gevşetici olduğu tespit edildi. Bulut'un 3 ay önce ayrıldığı erkek arkadaşının cep telefonuna el konularak incelemeye alınırken, ortaya çıkan son görüntüsünde yanında bulunan ve 'kızım' dediği köpeği de yakınlarına teslim edildi.