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Elazığ’da hemşire Şevval’in şüpheli ölümü! Vücudunda yüksek dozda kas gevşetici çıktı

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Giriş: 02.12.2022 09:36
Elazığ'da, evinde ölü bulunan hemşire 25 yaşındaki Şevval Gazel Bulut'un, yaklaşık 3 hafta önce işinden istifa ettiği, olaydan 1 gün önce de arkadaşına damar yolu açtırarak eve gittiği, yapılan otopsisinde ise vücudunda yüksek dozda kas gevşetici olduğu tespit edildi. Bulut'un 3 ay önce ayrıldığı erkek arkadaşının cep telefonuna el konularak incelemeye alınırken, ortaya çıkan son görüntüsünde yanında bulunan ve 'kızım' dediği köpeği de yakınlarına teslim edildi.
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