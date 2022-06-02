02 Haziran 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Elazığ’da havuza düşen ineği vatandaş kurtardı
Elazığ'ın Baskil ilçesinde otladığı sırada havuza düşen bir ineği vatandaş kurtardı. O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu ile anbean kayıt edildi.