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Elazığ'da hasar gören evler tahliye edildi, ekipler bölgede

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Giriş: 26.06.2021 10:19
Bingöl'de meydana gelen 5, 2 büyüklüğündeki deprem, Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı 5 köyde hasara yol açtı. Depremzedelere gıda ve barınma desteği sağlanıyor.  A Haber muhabiri Fırat Öztürk o köylerden birine gitti ve yaşananları aktardı. A Haber mikrofonlarına konuşan depremzede vatandaş, “Evde 4 kişi yaşıyoruz. Deprem sırasında evdeydik. Uyumaya çalışıyordum, yukardan tozlar üstüme düştü. Kapıyı açmaya çalıştım ama açılmadı ve üzerime geldi. Elimden yaralandım.” ifadelerini kullandı.
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