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Elazığ’da evin balkonunda yılan görüldü

Elazığ’da evin balkonunda yılan görüldü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 12:09
Elazığ’da bir apartmanın 4’üncü katının balkonunda yılan görüldü.
Elazığ’da evin balkonunda yılan görüldü
Elazığ’da evin balkonunda yılan görüldü
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