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Elazığ’da et yiyen dev çekirge ile sohbet gülümsetti

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 16.07.2024 14:50
Elazığ'ın Palu ilçesinde arı kovanlarına bakmaya giden Memet Şekerci, kovanlarının bulunduğu alanda dev bir çekirge gördü. Daha öncede etçil çekirge ile karşılaşan Şekerci, yine kayda alarak sohbet etti. Şekerci’nin sohbeti gülümsetti.
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Dev çekirge ile sohbet gülümsetti
Dev çekirge ile sohbet gülümsetti
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