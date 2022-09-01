01 Eylül 2022, Perşembe
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Elazığ’da dev hortum! Metrelerce yüksekliğe ulaştı
Elazığ'ın 2 gün önce meydana gelen ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum korkuya sebep oldu. Yaklaşık 1 dakika sonra gözden kaybolan hortum, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.