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Elazığ’da dev hortum! Metrelerce yüksekliğe ulaştı

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Giriş: 01.09.2022 16:24
Elazığ'ın 2 gün önce meydana gelen ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum korkuya sebep oldu. Yaklaşık 1 dakika sonra gözden kaybolan hortum, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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