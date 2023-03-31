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Elazığ'da dehşet! Bir evde 6 kişi ölü bulundu | Yakınlarının feryadı yürekleri dağladı.

DHA
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Giriş: 31.03.2023 16:09
Olay, merkez Salıbaba Mahallesi Ümran Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen öğretmen Hüseyin F., henüz bilinmeyen bir nedenle eve girip ailesi ile tartıştı. Tartışmanın ardından Hüseyin F., yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı. Hüseyin F., babası Cuma Ali, annesi Zeynep, kardeşi Remziye ve engelli kardeşleri Yusuf ve Mesut'a ateş ettikten sonra silahı başına dayayarak intihar etti.
Bir evde 6 kişi ölü bulundu
Bir evde 6 kişi ölü bulundu
Elazığ’da bir evde 6 kişi ölü bulundu
Elazığ’da bir evde 6 kişi ölü bulundu
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