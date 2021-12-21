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Elazığ’da çocuğa çarpmak istemeyen sürücü önce bir araca ardından direğe çarptı: Yaralılar var

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.12.2021 12:08
Elazığ’da bir şoför yoldan geçen çocuğa çarpmamak için direksiyonu aniden kırdı. Aracıyla önce başka bir otomobile, ardından da parktaki direğe çaptı. Aracın asılı kaldığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı.
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