21 Aralık 2021, Salı
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Elazığ’da çocuğa çarpmak istemeyen sürücü önce bir araca ardından direğe çarptı: Yaralılar var
Elazığ’da bir şoför yoldan geçen çocuğa çarpmamak için direksiyonu aniden kırdı. Aracıyla önce başka bir otomobile, ardından da parktaki direğe çaptı. Aracın asılı kaldığı kazada biri çocuk 3 kişi yaralandı.