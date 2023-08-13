Elazığ'da çiftçi tarlasını sürerken pulluğa takıldı! Heyecanlandıran keşif: Kazı çalışmaları başladı

Elazığ merkeze bağlı Salkaya Köyü'nde bir çiftçi tarlasını sürerken pulluğuna bir şey takıldı. Tarla sahibi hemen ekiplere haber verdi. Ekipler alanda kurtarma ve araştırma çalışmaları başlattı. İşte o heyecanlandıran keşif...

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