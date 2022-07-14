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Elazığ’da Buzluk Mağarası gidenleri şoke ediyor! İçerisi tam eksi 20 derece

İHA
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Giriş: 14.07.2022 14:26
Elazığ'da Harput Mahallesi'ne gelenlerin uğrak noktalarından biri olan ve sıcaklığı yazın eksi 20'lere kadar düşen Buzluk Mağarası vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Yaz aylarının sıcak geçmesiyle birlikte Buzluk Mağarası, yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanı haline geldi.
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