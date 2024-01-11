11 Ocak 2024, Perşembe
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Elazığ’da bir şahıs tartıştığı kişiyi bıçaklayıp kaçtı: O anlar kamerada
Olay İzzetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak ortasında nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı iki kişi tartıştı. Tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi belinden çıkardığı bıçakla, tartıştığı kişiyi yaraladı. Daha sonra ise şahıs olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaçan şahsı yakalamak için polis çalışma başlattı.