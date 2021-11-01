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Elazığ'da bıçaklı kavga! Dehşet anları kameraya yansıdı

İHA
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Giriş: 01.11.2021 12:03
Elazığ’da 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Olay anı, cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay, Nailbey Mahallesi'nde meydana geldi. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda şahıslardan biri yanında taşıdığı bıçağı kavga ettiği kişiye sapladı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken, polis olay ile ilgili inceleme başlattı. Bıçaklanma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
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