Elazığ’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2025 00:41
Olay Cumhuriyet meydanında meydana geldi.Edinilen bilgiye 2 grup arasında nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.Tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü.Kavgada 2 kişi yaralandı.Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
