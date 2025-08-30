30 Ağustos 2025, Cumartesi
Elazığ'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Olay Cumhuriyet meydanında meydana geldi.Edinilen bilgiye 2 grup arasında nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.Tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü.Kavgada 2 kişi yaralandı.Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.