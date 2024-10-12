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Elazığ'da bağbozumu heyecanı: Üzüm hasadı başladı

Elazığ'da bağbozumu heyecanı: Üzüm hasadı başladı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 11:19
Elazığ'da, binlerce dönüm üzüm bağı bulunan Güzel Yalı köyünde bağbozumu heyecanı yaşanıyor. Üreticiler, mevsimlik işçilerle birlikte erken saatlerde hasat yaparak, toplanan üzümleri kasalara doldurup Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışına göndermek için yoğun çaba sarf ediyor. Almanya'dan memleketi Elazığ'a gelen üreticilerden Özel Çelik, bölgenin potansiyelinin artırılması için büyük tüccar ve ihracatçıların çekilmesi gerektiğini vurgulayarak, tesis eksikliğinin ve çiftçilerin birlik olmamasının engel teşkil ettiğini belirtti.
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