12 Eylül 2024, Perşembe
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Elazığ'da badem hasadı sürüyor
Elazığ'ın Ağın ilçesinde 8 bin dönüm alan üzerine ekili olan badem de hasat başladı. İlçe genelinde bazı bölgelerde hasat biterken bazı bölgelerde ise yeni başladı. İşçiler tarafından toplanan bademlerin önce kabukları soyuluyor ve dinlendiriyor. Daha sonra kabukları kırılan bademler temizlenip ambalajlanarak iç pazara satılıyor.