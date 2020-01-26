26 Ocak 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
26.01.2020

Elazığ’da arama kurtarma çalışmaları drone ile görüntülendi |Video

Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin yoğun çalışması sonucu enkaz altında kalanlar kurtarılıyor. Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binada yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları da aralıksız devam ederken, çalışmalar drone ile havadan görüntülendi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Arama kurtarma çalışmaları drone ile görüntülendi
Arama kurtarma çalışmaları drone ile görüntülendi
Yanındaki kadını öldürüp köprüden atladı!
Yanındaki kadını öldürüp köprüden atladı!
Enkaz altından yardım çığlığı: Nefes alamıyorum
Enkaz altından yardım çığlığı: Nefes alamıyorum
19 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı
19 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı
Elindeki cep telefonuyla enkaz altından çıkarıldı
Elindeki cep telefonuyla enkaz altından çıkarıldı
Elazığ'daki hasarlı binalar özel cihazla taranıyor
Elazığ'daki hasarlı binalar özel cihazla taranıyor
Depremde aynalar paramparça oldu
Depremde aynalar paramparça oldu
'İşte Anadolu insanı' dedirten olay
'İşte Anadolu insanı' dedirten olay
Enkaz altından 13 saat sonra kurtarıldı
Enkaz altından 13 saat sonra kurtarıldı
Depremden 13 saat sonra işte böyle kurtarıldı
Depremden 13 saat sonra işte böyle kurtarıldı
Botoks ve estetik yaptırmak caiz mi?
Botoks ve estetik yaptırmak caiz mi?
Soğuktan donan köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü
Soğuktan donan köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü
Daha Fazla Video Göster