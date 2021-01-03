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Elazığ'da aniden bastıran sis görüş mesafesini sıfıra düşürdü
Bugün peş peşe yaşanan depremlerin ardından Elazığ'da akşam saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesini neredeyse sıfıra indirdi. 4,2 büyüklüğünde yaşanan depremde can ve mal kaybı yaşanamazken, Elazığ'da aniden bastıran sis nedeniyle adeta göz gözü görmedi. A Haber muhabiri Fırat Öztürk son gelişmeleri canlı yayında aktardı.