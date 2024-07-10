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Elazığ’da akılalmaz olay! Cezaevine girip husumetlisini silahla vurdu

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 10.07.2024 09:28
Elazığ açık cezaevinde tutuklu bulunan Murat Bulut husumetli olduğu kişilerin hedefi oldu. 5 şüpheli cezaevinin tellerini kesip cezaevinden içeri girdi içlerinden biri Murat Bulut'u silahla yaraladı.
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