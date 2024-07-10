Elazığ’da akılalmaz olay! Cezaevine girip husumetlisini silahla vurdu

Elazığ açık cezaevinde tutuklu bulunan Murat Bulut husumetli olduğu kişilerin hedefi oldu. 5 şüpheli cezaevinin tellerini kesip cezaevinden içeri girdi içlerinden biri Murat Bulut'u silahla yaraladı.

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