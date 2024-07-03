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Elazığ’da 39 kiloluk dev Fırat turnası yakalandı

İHA
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Giriş: 03.07.2024 11:02
Elazığ’da Keban baraj gölünde 1 buçuk metre uzunluğunda 39 kilo ağırlığında dev Fırat turnası yakalandı.
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