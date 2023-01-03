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Elazığ’da 17 yaşındaki Erman'ı kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü! Liselinin ifadesi ortaya çıktı

DHA
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Giriş: 03.01.2023 14:08
Elazığ'da tartıştığı arkadaşı 17 yaşındaki Erman Demiroğlu'nu bıçaklayarak öldüren lise öğrencisi 17 yaşındaki S.K., polisteki ifadesinde, "Şakalaşıyorduk, birden ciddiye döndü ve kavga başladı" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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