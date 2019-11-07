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07.11.2019

Elazığ polisi 2 hırsızlık şüphelisini suçüstü yakaladı

Elazığ’da 3 ayrı inşattan hırsızlık yapan 2 şüpheli polis tarafından çaldıkları malzemelerle suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'dan Elazığ'a gelen 2 şüpheli 3 ayrı inşaattan elektrik ve su tesisatı malzemelerini çaldı. Bu sırada bölgede devriyede olan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler, şüphelileri fark etti. Ellerinde çalıntı malzemelerle suç üstü yakalanan şüpheliler S.G. ile S.Ç. gözaltına alındı. Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli bugün nitelikli hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi.

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