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El frenini çekmeyi unuttu, taksi bariyere çarptı

DHA
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Giriş: 07.09.2021 15:31
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil hareket ederek beton bariyerin üzerine çıktı. O anlar akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı. Taksi sürücüsü aracı park ettikten sonra akaryakıt istasyonunun marketine girdi. Sürücünün araçtan inmesinden kısa bir süre sonra taksi, el freni çekilmediği için hareket etmeye başladı. Yaklaşık 20 metre ilerleyen taksi akaryakıt istasyonunun beton bariyerine çıkarak durdu.
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