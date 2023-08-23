23 Ağustos 2023, Çarşamba
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El frenini çekmeyi unuttu araç uçurumdan düştü o anlar kamerada
Sinop’ta el freni çekilmesi unutulan araç aniden hareket ederek deniz kenarına yuvarlandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Sinop’un Kumkapı sahilinde 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize gelen Mete Felek, 57 KD 211 plakalı aracını park etti. El frenini çekmeyi unutan vatandaşın denizde olduğu sırada aracı aniden hareket ederek yokuş aşağı düşerek ters döndü. O sırada yokuşta kimsenin bulunmaması ise muhtemel bir faciayı önledi. Aracının düştüğünü fark etmeyen vatandaş cankurtaranlar tarafından uyarılarak denizden çıkarıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.