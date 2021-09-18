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El frenini çekmeyi unuttu, araç trafiğe böyle daldı

İHA
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Giriş: 18.09.2021 14:50
Başkentte sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil trafikte seyir halinde olan araçların arasına daldı. Olası bir felaketin saniyelerle teğet geçtiği o anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Olay, Altındağ ilçesindeki bir motosiklet firmasının otoparkında meydana geldi. Sürücüsünün el frenini çekmeden içerisinden indiği otomobil kısa bir süre sonra caddede seyir halinde olan araçların arasına daldı. Kontrolsüz bir şekilde yolda savrulmaya başlayan araç hiçbir yere çarpmadan geri geri giderek durabildi. Çok büyük bir facianın şans eseri kıl payıyla engellendiği o saniyeler motosiklet firmasına ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.
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