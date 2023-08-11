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El emeği baston yapımının son ustalarından…

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Giriş: 11.08.2023 16:04
İstanbul Beykoz'da yaşayan Mehmet Bozkurt, evinin bahçesindeki atölyesinde 27 yıldır el emeğiyle baston üretiyor. İşte çocukluğunda tanıştığı mesleğini aşkla yapan 64 yaşındaki Bozkurt'un hikayesi...
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