El emeği ahşap ürünleri yaparken 'engelleri' aşıyor

Ordu’da, geçirdiği trafik kazası sonrası belinden aşağısı tutmayan Ahmet Çiçek, merak üzerine başladığı ahşaptan eşya üretimini yaklaşık 15 yıldır profesyonel olarak sürdürüyor. Altınordu ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Ahmet Çiçek, İstanbul’da bulunan bir yatak fabrikasında çalıştığı esnada, 2001 yılında memleketi Ordu’ya izne geldi. Burada geçirdiği trafik kazası sonrası belinden aşağısı felçli kalan Çiçek, merak üzerine ahşaptan kaşık gibi eşyalar yapmaya başladı. Zamanla kendisini geliştiren Çiçek, sıkı lif yapısıyla şişme yapmayan, kolay çatlamayan ve bakteri üretmemesi gibi özellikleri bulunan şimşir ağacından kaşık ve merdane gibi ürünlerin yanı sıra özel istek üzerine de çalışmaya başladı. Zamanla evinin alt katındaki alanı atölyeye çeviren Çiçek, çoğunluğunu kış aylarında ürettiği eşyaları, yaz aylarında Altınordu’da sahil bandında satıyor, kimi zaman il dışına fuarlara da gidiyor. Çiçek, çalışma azmi ile çevresindekilere de örnek oluyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN