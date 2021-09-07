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El Bab şehidi Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit’in naaşı Tokat'a getirildi

İHA
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Giriş: 07.09.2021 18:45
Suriye’nin El Bab kentinde Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG’li teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit’in naaşı Tokat'a getirildi.

Suriye'nin El Bab kenti Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından yapılan saldırıda Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit şehit olurken 4 asker yaralandı.

Şehit Yiğit'in naaşı, Gaziantep Havaalanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Tokat'a ulaştırıldı. Askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirilen şehit Yiğit'in cenazesini Tokat Valisi Ozan Balcı, Milletvekilleri, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile ailesi ve yakınları tarafından karşıladı.

Askeri uçaktan ilk olarak şehidin annesi Fatma Yiğit, eşi Özlem Yiğit ile birlikte çocukları Dila Yiğit (7), 7 aylık Melih Yiğit indi. Şehidin 7 aylık oğlu bir yakının kucağında taşındı. Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi tören mangası tarafından cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı.

Şehidin naaşı Turhal Devlet Hastanesi morguna konuldu. Yiğit'in cenazesi Turhal ilçesinde toprağa verilecek.

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